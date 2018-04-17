4 ملاحظات هامة بشأن توكيل "الديب" للدفاع عن "جنينة"

علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، على أنباء توكيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المحامي فريد الديب للدفاع عنه في القضية المتهم فيها أمام القضاء العسكري.



وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، "عذرا، مسألة توكيل المستشار هشام جنينة المحامي فريد الديب للدفاع عنه يجب ان تناقش ( إن كان هناك حق لأحد في مناقشتها ) بعلم وحياد وتجرد بعيدا عن المهاترات والهتافات والمراهقة السياسية وإعلان مواقف زاعقة بلا ثمن ، وإليكم التالي:

وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، "عذرا، مسألة توكيل المستشار هشام جنينة المحامي فريد الديب للدفاع عنه يجب ان تناقش ( إن كان هناك حق لأحد في مناقشتها ) بعلم وحياد وتجرد بعيدا عن المهاترات والهتافات والمراهقة السياسية وإعلان مواقف زاعقة بلا ثمن ، وإليكم التالي: