» فرنسا تتخذ إجراءً جديدًا لما أسمته "تأديب" بشار الأسد

17 أبريل 2018 - 06:47 ص

أصدرت فرنسا قرارًا جديدًا ضد رئيس النظام السوري "بشار الأسد" ، وذلك بتجريده من وسام "جوقة الشرف" الذي حصل عليه قبل ذلك من باريس.



و قال مكتب الرئاسة الفرنسية، الاثنين، إن اجراء تأديبيا بدأ لحرمان الأسد من واحد من أبرز الأوسمة الشرفية الفرنسية.

وكان الأسد حصل على وسام #جوقة_الشرف من الرئيس الفرنسي السابق #جاك_شيراك خلال حفل أقيم في قصر الإليزيه عام 2001.

وجاءت خطوة تجريد الأسد من هذه الجائزة بعد أيام من مشاركة فرنسا في هجمات صاروخية، السبت، ضد أهداف عسكرية سورية بهدف معاقبة الأسد على هجوم بالأسلحة الكيمياوية وقع في وقت سابق من الشهر الجاري.