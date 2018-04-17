» مراهق ألماني يعثر على كنز تاريخي .. هذه قصته

17 أبريل 2018 - 07:09 ص

عثر مراهق ألماني في الثالثة عشر من عمره على كنز أثري بجزيرة "روجن" الألمانية مما أثار اهتمام السلطات ببلاده نظرًا لأهمية هذه الحقبة التاريخية التي يعود لها الكنز.



ويتألف هذا الكنز من مئات القطع واللآلئ ومن ميولنير (مطرقة الإله ثور) والحلي والخواتم المكسورة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الألمانية الاثنين نقلا عن عالم الآثار الهاوي رينيه شون ومكتب علم الآثار الإقليمي.



وقد اكتشف شون والتلميذ لوكا مالاشنيتسشنكو قطعة في كانون الثاني/يناير بالاستعانة بجهاز لكشف المعادن في حقل قرب منطقة شابروده في جزيرة روغن في بحر البلطيق. وعمدت السلطات المحلية إلى نبش الكنز يومي 14 و15 نيسان/أبريل.



ويبدو أن حوالي مئة قطعة تعود إلى عصر مملكة هارالد الأول (910 – 987) وهو ملك توحيدي رفض معتقدات الفايكينغز وبدأ نشر الديانة المسيحية في الدنمارك.



كذلك عثر على قطع أقدم مصدرها مناطق أبعد خصوصا عملة معدنية من عصر الدولة الأموية تحولت إلى جوهرة تعود للعام 714.



وتعود القطع الأحدث إلى ثمانينات القرن العاشر ما يدفع للاعتقاد بأن هذا الكنز أخفي على يد المقربين من هارالد الأول الذي عمد بعد خسارته المعركة ضد ابنه سنة 986 للفرار إلى منطقة بوميرانيا التاريخية على سواحل البلطيق حيث توفي بعد عام وفق ما تبيّنه الأعمال الأدبية العائدة للقرن العاشر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وقال رئيس علماء الآثار في منطقة ميكلمبورغ – بوميرانيا الشرقية ديتليف يانتسن: “كنز شابروده اكتشاف فريد من نوعه”.



وكانت حلي عائدة للفترة عينها اكتشفت في مكان قريب على جزيرة هيدنسي في نهاية القرن التاسع عشر. ويعتبر المؤرخون في المنطقة أيضا أن هذه القطع الثمينة قد تكون أخفيت خلال فرار الملك.

