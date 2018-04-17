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مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

الرياضة

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محمد صلاح

هاري كين

استنكر ماوريسيو بوكوتينيو - المدير الفني لفريق توتنهام - تصريحات النجم المصري محمد صلاح في أعقاب قرار الاتحاد الإنجليزي باحتساب هدف "توتنهام" في مرمى "ستوك سيتي" لصالح هاري كين الذي يتنافس مع صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

وكان "توتنهام" فاز على "ستوك سيتي" بهدفين مقابل هدف أحرزهما كريستيان اريكسن ، إلا أن هاري كين أكد في عدة مناسبات أنه هو الذي أحرز الهدف الثاني لفريقه باعتباره آخر من لمس الكرة ، مما جعل إدارة فريقه تقدم تظلما للاتحاد الإنجليزي الذي قرر احتساب الهدف لكين بالفعل ، ليخرج صلاح ويعلق على القرار قائلًا : "حقًا؟ !" .

وقال "بوكوتينيو" في تصريحات لموقع "برمنجهام لايف" : "هاري كين كان محبطا بشدة من رد فعل محمد صلاح على احتساب هدفنا في ستوك سيتي لصالحه".

وأضاف: "إن هاري كين لاعب صادق ، فحين يقول إنه آخر من لمس الكرة فهو لا يكذب " .. ثم أردف قائلًا: "ومع ذلك احترم اعتراضات صلاح وكذا اعتراضات نجوم ليفربول ، وأي شخص يرفض القرار .. لاحظ أننا في مجتمع مفتوح".

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