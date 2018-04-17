» الشرطة تعين حماية لحكم مباراة الريال واليوفينتوس

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الرياضة

مايكل أوليفر
مايكل أوليفر

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ريال مدريد

الحكم مايكل أوليفر

قررت الشرطة البريطانية توفير حماية للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر بعد التهديدات التي طالته عقب احتسابه ركلة جزاء لريال مدريد ضد فريق اليوفينتوس في نهاية مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا مما أطاح بأحلام الفريق الإيطالي .

وقال متحدث باسم شرطة نورثومبريا في شمال انجلترا: "نحن على علم بالرسائل التهديدية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا النمط من التصرفات غير مقبول على الإطلاق ومن يكتبون هذه الرسائل عليهم أن يدركوا أنهم قد يتهمون بارتكاب مخالفة جنائية."

وأضاف أن أفرادا من الشرطة في المنطقة التي يقيم بها أوليفر "هم على تواصل مع الضحايا في هذه الحال لتوفير الدعم لهم، وضمان أن يتم إبلاغ الشرطة عن كل المخالفات المقبلة".

وقاد الحكم البالغ 33 عاما، مباراة إياب الدور ربع النهائي بين الفريقين الأربعاء الماضي. وبعد تقدم النادي الملكي حامل اللقب في الموسمين الماضيين ذهابا (3-صفر) على ملعب يوفنتوس في تورينو، تمكن الفريق الإيطالي من التقدم بالنتيجة نفسها إيابا على ملعب سانتياغو برنابيو حتى الوقت بدل الضائع، وكان على وشك جر اللقاء لوقت اضافي، إلا أن الحكم احتسب في الثواني القاتلة ركلة جزاء لصالح ريال مديد ترجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح، وكانت كافية لبلوغ فريقه الدور نصف النهائي للموسم الثامن تواليا.

ولقي قرار الحكم اعتراضات شديدة من لاعبي يوفنتوس، يتقدمهم حارس مرماه الأسطوري جانلويجي بوفون الذي نال بطاقة حمراء، ولم يوفر الحكم من انتقاداته اللاذعة بعد المباراة.

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