حواس: يا ريتني ما عزمت بيل جيتس..متبرعش لمصر

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زاهي حواس
زاهي حواس

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متبرعش لمصر

استنكر الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ما يتم تداوله عن وجود كسور في الهرم وأن هذه الشائعات غير صحيحة، قائلًا إنه مليء بالفجوات وليس الكسور، كما رددت إحدى البعثات التي ادعت وجود كسر بمساحة 30 مترًا.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها أمس بجامعة هليوبوليس:  "عزمت بيل جيتس على الغداء ليتبرع لمصر وماتبرعش.. ويا ريتني ما عزمته"، منوهًا بأنه قابل هيلاري كلينتون وشاكيرا وبيونسيه وسلمى حايك وباراك أوباما، موضحًا أن الفنان ويل سميث صديقه، والأميرة ديانا أهم امرأة قابلها.

وأوضح أن لعنة الفراعنة غير حقيقية، والزئبق الأحمر أسطورة للنصب، لافتًا إلى أن "هناك كتبًا وأساطير مزيفة خاصة ببناء الأهرامات، والهرم لم يبن بالسخرة، وعمال الهرم كان عددهم 10 آلاف عامل، وكان مشروع مصر القومي وقتها".

كانت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، قد استضافت أمس الاثنين، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، والوزير الأسبق، ليتحدث في ندوة مهمة بعنوان "أسرار في حياة الفراعنة والأهرامات"، وذلك بقاعة ابن رشد بالجامعة، بحضور حلمي أبوالعيش، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور يسري هاشم، رئيس الجامعة، والدكتورة قدرية عبدالمتعال، رئيس قطاع البحوث والتطوير ومسؤولة ساحة الثقافة بالجامعة، والأساتذة والطلاب.

 


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