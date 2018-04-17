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بيع "هايبر ماركت" فى مزاد علنى

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صرح عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم بيع هايبر ماركت في مزاد علني، بمساحة 1600 م2 بسعر 23250 جنيها للمتر المربع، وبلغ السعر الإجمالي 37.5 مليون جنيه.

 وأوضح النجار أنه تم بيع 3 صيدليات وعدد من المحال التجارية، بمساحات متنوعة، موزعة كالتالي: في منطقة غرب الحي العاشر، (صيدلية رقم 1 بمساحة 30.63م2، بسعر 63 ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالي مبلغ حوالي 2 مليون جنيه - محل رقم 2 بمساحة 29.18 م2، بسعر 24 ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالي مبلغ حوالي 750 ألف جنيه - محل رقم 3 بمساحة 15.15 م2، بسعر 24550 ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالي مبلغ حوالى382 ألف جنيه)، وفى منطقة جنوب الحي العاشر، (صيدلية رقم 1 بمساحة 30.63م2، بسعر 70050 جنيه للمتر المربع، بإجمالي مبلغ حوالي 2.2 مليون جنيه - محل رقم 2 بمساحة 29.18 م2، بسعر 24.100 جنيه للمتر المربع، بإجمالي مبلغ حوالى 703 آلاف جنيه - محل رقم 3 بمساحة 15.15 م2، بسعر35.500 ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى 552 ألف جنيه)، وفى المجاورة (77)، (صيدلية رقم 1 بمساحة 30.63م2، بسعر 45.500 جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى 1.4 مليون جنيه)، وفى المجاورة (28)، (محل رقم 3 بمساحة 15.15 م2، بسعر 16100 جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى 250 ألف جنيه).


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