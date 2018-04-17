"المصري" يوجه رسالة لـ"الخطيب" قبل مواجهة مونانا الجابوني

17 أبريل 2018 - 10:30 ص

بعث أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي علي الطرابيلي رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي خضع لها أمس في العمود الفقري.

وقال "الطرابيلي" في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "نتمنى الشفاء العاجل لرئيس الأهلي محمود الخطيب وأن يعود إلى مصر سالما، فهو رمز كبير للكرة المصرية ورئيس الأهلي ونتمنى شفائه بشكل سريع وأن يعود لناديه ولمصر".

وأشار إلى أن النادي استعد جيدًا لمباراة مونانا الجابوني المقرر لها مساء اليوم بإياب دور الـ32 مكرر من البطولة الكونفيدرالية، لافتًا إلى أن غالبية تذاكر المباراة نفذت ويتبقى عدد قليل للغاية.