"خليل" ينتقد زيادة معاشت الوزراء

17 أبريل 2018 - 10:48 ص

علق القيادي العمالي كمال خليل، على قرار زيادة رواتب معاشات الوزراء، قائلًا: "العدل انقلب".

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ميزان العدل انقلب، والظلم زاد فى البلد".

وتابع "خليل": "زيادات كبيرة على رواتب الوزراء واللواءات المحافظين والنواب ورفض تنفيذ حكم قضائي لأصحاب المعاشات".

وكان قد وافق مجلس البرلمان المصرى، بالأمس، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي يقر زيادة في مرتبات ومعاشات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب.