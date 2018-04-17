  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:10 ص
بحث متقدم
ابوالفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

مشاري بن راشد

الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

زاهي حواس

حواس: يا ريتني ما عزمت بيل جيتس..متبرعش لمصر

الأسد: الفوز بحلب سيغير مجرى الحرب

أين قضى أبناء بشار الأسد عطلتهم السنوية؟

خالد جلال

"جلال" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للمقاولون

لغز هبوط الدولار

البنوك الأعلى سعرا للدولار

محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: اتصلت بالباحث الذي شتمته وهذا ما أخبرني به

أديب

هكذا أحرج أديب وزير "النواب"لدفاعه عن زيادة مرتبات الوزراء

السيسي

ركزوا .. هذه أخطر رسالة وردت بخطاب السيسي

"خليل" ينتقد زيادة معاشت الوزراء

آخر الأخبار

"كمال خليل" متضامنًا مع عمال المحلة: هم أصحاب حق لا يبتغون سوى رزق عيالهم
"كمال خليل" متضامنًا مع عمال المحلة: هم أصحاب حق لا يبتغون سوى رزق عيالهم

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

وزير شؤون مجلس النواب يكشف عن مرتبات الوزراء

#

تعليق صادم من "أديب" بشأن زيادة مرتبات الوزراء

#

تعليق متحدث "الوزراء" على مد حالة الطوارئ

#

كواليس اجتماع "إسماعيل" بنظيره الإثيوبي حول سد النهضة

عبد المنعم أبو الفتوح

تعطيل احكام الدستور

الدستور والقوانين

قوائم الإرهابيين

حبس عبد المنعم

علق القيادي العمالي كمال خليل، على قرار زيادة رواتب معاشات الوزراء، قائلًا: "العدل انقلب".

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ميزان العدل انقلب، والظلم زاد فى البلد".

وتابع "خليل": "زيادات كبيرة على رواتب الوزراء واللواءات المحافظين والنواب ورفض تنفيذ حكم قضائي لأصحاب المعاشات".

وكان قد وافق مجلس البرلمان المصرى، بالأمس، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي يقر زيادة في مرتبات ومعاشات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونائب الرئيس ورئيس مجلس النواب.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الجبلاية» حائرة بشأن حكام مباراة القمة
» ارتفاع أسعار الدواجن اليوم
» بيع "هايبر ماركت" فى مزاد علنى
» الأسطورة يعلن عن مفاجأة خلال 24 ساعة
» مذيعتان تتجردان من ملابسهما على الهواء
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» ارتفاع جديد في درجات حرارة اليوم
» اكتشاف دواء جديد يعالج الاكتئاب خلال بضع ساعات
» رسالة مؤثرة من عمرو دياب لـ"منير" بعد إجرائه عملية بالقلب
» فاينشال تايمز: الأسد وضع بوتين في وضع دولي "خطر"
» شاهد .. طبيبة مغربية تجري أول عملية ولادة تحت الماء

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)