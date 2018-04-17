رسالة مؤلمة من طفل بحيرة "المنزلة" للرئيس

17 أبريل 2018 - 11:28 ص

قال الطفل عمر حسن العدوي، الذي وجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من بحيرة المنزلة، إنه يضطر للعمل لكي يساعد والده المصاب بالغضروف ولا يستطيع العمل.

وأضاف "عمر" في مداخلة مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أنه لم يكن يتخيل أن تصل رسالته للرئيس، وأن يجد كل هذا الاهتمام من وسائل الإعلام.

وتابع الطفل بأنه يريد من الرئيس تطوير البحيرة لأنه يعمل بها، ويريد أن يعود للتعليم بعد خروجه منه، معقبًا: "كان نفسي اتعلم وأطلع حاجة كبيرة".

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