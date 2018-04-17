وزير العدل يستقبل النائب العام السعودى لبحث تبادل الخبرات

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استقبل المستشار حسام عبد الرحيم  وزير العدل النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب العام والوفد المرافق له بمقر وزارة العدل.

وتناول اللقاء وسائل التطوير وتبادل الخبرات بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وانطلاقاً من هذا اتفق الجانبان على تفعيل وسائل الاتصال والتدريب المختلفة رعاية لتجربة النيابة العامة السعودية الجديدة فى هذا الشأن .

وحضر اللقاء من الجانب المصرى المستشار المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى رفق وفد من النيابة العامة يشمل النائب العام المساعد والمستشار مدير إدارة التدريب بالنيابة العامة وكذا مساعد أول وزير العدل والمستشار مدير إدارة التعاون الدولى بالوزارة.


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