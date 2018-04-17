كارثة تنهى حياة عامل وتصيب زوجته داخل الحمام

17 أبريل 2018 - 12:03 م

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، وأصيبت زوجته بحالة اختناق داخل حمام منزلهما بقرية بخاتي بمركز شبين الكوم.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية بمصرع "ه‍" 35 سنة مبيض محارة، وإصابة زوجته "أ. ج. ز" 32 سنة، ربة منزل بحالة اختناق داخل حمام منزلهما.

بسؤال المبلغ قرر أنه اتصل تليفونيا بشقيقه وزوجته عدة مرات دون تجاوب فتوجه لمنزلهما وعثر عليهما في حالة اختناق داخل الحمام ولم يتهم أحدًا، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.