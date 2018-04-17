وفاة متهم داخل سجن المنيا شديد الحراسة

17 أبريل 2018 - 12:07 م

توفى اليوم الثلاثاء، سجين داخل سجن المنيا شديد الحراسة إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية على خلفية إصابته بأحد الأمراض المزمنة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير البحث الجنائى بأمن المنيا يفيد بتلقيه إشارة من إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، بوفاة شمروخ عبيد شمروخ، 46 سنة، والمحبوس في قضية، مُخدرات، بسبب هبوط في الدورة الدموية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبيّن عدم وجود شبهة جنائبة فى الوفاة وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وتم نقل "الجثة" إلى المُستشفى العام وتم إخطار ذويه لاستلام الجثة ومباشرة النبابة العامة للتحقيق.