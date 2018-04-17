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ماء المطر فى المنام خير وإغاثة للملهوف

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عبدالحي العسكري

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ماء المطر

إغاثة الملهوف

عذب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى واقفًا تحت ماء المطر وينزل على رأسي باردًا عذبًا وشربت منه وغسلت مقدمة رأسي. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المطر فى هذه الرؤيا لكونه باردًا عذبًا وشربت منه فهو خيرًا لك ورحمة لقوله تعالى:(وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ? وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ) الشورى 28.

واستعذابك للمطر وغسلك لمقدمة الرأس منه فإن كنت مريضًا فهو شفاء لك خاصةً إن كان المطر خفيفا، وهو أيضًا خيرًا لك ومنفعة و أمن لك من خوف، وراحة لك من شيء يشغل تفكيرك، وشربك منه إصابة خير وتحصيل علم وقرآن وحكمة لأن ماء المطر به حياة الخلق.

وكل مطر فى الرؤيا كان خفيفًا ونافعًا واستعذبناه ولم يحدث منه ضرر فهو خير ورحمة وإغاثة ملهوف وصلح بين الأعداء.

وقد يدل على الخصب والرخاء ورخص الأسعار والغنى لقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا) ق9.

والمطر الخفيف قد يدل على الزواج والعلاقة الطيبة. والوقوف تحت المطر دليل خير وإصابة مال، والمطر الخفيف زوال هم وحل مشاكل عاطفية.

والبلل من ماء المطر يدل على التخلص من المتاعب والمعاناة. والمطر الشديد المخيف هم. والله أعلم.. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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