طقس الغد حار والعظمى تسجل 35 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غد الأربعاء 17 أبريل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

وسط الدلتا 20 34

الإسكندرية 17 26

بلطيم 16 26

مطروح 15 26

السلوم 16 27

سيوة 17 30

بورسعيد 20 25

دمياط 19 26

العريش 13 29

رفح 13 29

الإسماعيلية 18 34

السويس 17 35

رأس سدر 18 33

نخل 11 34

نويبع 22 34

طابا 14 33

كاترين 13 29

الطور 21 31

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 23 36

مرسى علم 22 34

الفيوم 19 36

بنى سويف 19 36

المنيا 17 37

أسيوط 19 38

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 22 41

أسوان 24 41

أبوسمبل 22 39

الوادى الجديد 22 41

الشلاتين 21 35

ابو رماد 20 34

رأس حدربة 22 33

حلايب 23 33


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