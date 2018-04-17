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15 مايو الحكم في طعن 215 متهمًا فى قضية كتائب حلوان

قضايا وحوادث

كتائب حلوان
كتائب حلوان

شيماء السيد

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حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من 215 متهما فى قضية كتائب حلوان ووضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية وذلك علي قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة و المنعقدة بغرفة المشورة ادرجت 215 متهمًا بقضية كتائب حلوان في القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان لمدة 3 سنوات للحكم بجلسة 15 مايو المقبل

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي جودة وعضوية المستشارين فؤاد علي ومحمد سعيد ومحمد متولي وسامح عيد ومحمود عبد الرحمن وعصام محمد وبسكرتارية محمد علي وهشام النبوى وهشام فتحي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قررت إدراج المتهمين بنفس القضية بتاريخ 11 يونيو 2016  وتم الطعن علية امام محكمة النقض والتي قضت بإلغاء قرار ادراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية  ثم تم إدراجهم للمرة الثانية بالقرار الصادر 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.


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