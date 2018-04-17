خبير قانوني يطالب اتحاد الكرة بالفصل في قرارات الحكام الخاطئة

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السلاح النارى

العبث بالسلاح النارى

طالب الدكتور السيد عتيق أستاذ القانون، اتحاد الكرة المصري بأن يقوم بعمل تعديلات في لائحته خلال الفترة المقبلة ليشمل التعديل على أهمية إنشاء لجنة لمراجعة القرارات التي يتخذها الحكام سواء كانت إنذارات أو طرد والتي يشوب حولها بعض التشكيك لتصدر تلك اللجنة قرارها الفيصل والملزم حول تلك القرارات .

وأشار الدكتور عتيق إلى أن العمل بنظام تلك اللجنة يعمل به في الدوري الإنجليزي وأخرها إلغاء قرار الحكم بطرد محمد النني، مؤكدًا أن العمل بذلك النظام في مصر سيساهم في رفع و تقليل الحظة بين اللاعبين والحكام وعودة الحق لصاحبه فضلاً عن عدم اللجوء للقضاء ..


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