حرب إيرانية – إسرائيلية وشيكة في سوريا

17 أبريل 2018 - 01:59 م

توقع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان بنشوب حرب بين إسرائيل وإيران فوق الأرض السورية قريبا.

وقال فريد مان، إن المواجهة الإسرائيلية – الإيرانية في سوريا تقترب، خاصة في أعقاب الضربة العسكرية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، واستهدفت مواقع تابعة للنظام السوري، وتعِد روسيا بالرد على تلك الغارة، التي تعتبر ثاني كبرى المواجهات خطورة في هذا البلد.

وكتب فريدمان من على هضبة الجولان السورية المحتلة في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية في سوريا باتت شبه مؤكدة، خاصة في ظل مساعي إيران لتحويل سوريا لقاعدة جوية أمامية ضد إسرائيل، وهو أمر تتعهد إسرائيل بعدم حصوله. ومن ثم، فإن المواجهة بينهما لم تعد مجرد تكهنات؛ ففي الأسابيع القليلة الماضية، وللمرة الأولى، بدأت إسرائيل وإيران بضربات متبادلة مباشرة وليس من قِبل وكلائهما في سوريا.