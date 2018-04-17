انتحار فتاة لمرورها بأزمة نفسية

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انتحار فتاة بأقراص مكافحة سوس القمح بالفيوم

عبد الراضى زناتي

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انتحار سيدة لمرورها بحالة نفسية سيئة

أقدمت فتاة على الانتحار شنقًا داخل مسكنها بأبو النمرس، وكشفت التحريات عن أنها كانت تعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقي مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا يفيد انتحار فتاة داخل مسكنها بشنق نفسها.

تبين أن طالبة تبلغ من العمر 16سنة، شنقت نفسها بغرفة نومها لمعاناتها من مرض نفسى، وذكرت والدتها أنها كانت تتلقى العلاج النفسى بمصحة نفسية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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