  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:30 م
بحث متقدم
حادث قطاري الإسكندرية

السجن 10سنوات لسائقي قطاري «حادث الإسكندرية»

قيادات الإخوان

قانون التحفظ على أموال «الإخوان» مُهدد بالبطلان

شومان

وكيل الأزهر: لن نترك القدس محتلاً ومغتَصبًا

تفاصيل اقتحام موقع «مصر العربية»

تجديد حبس رئيس تحرير مصر العربية 15 يومًا

صورة الخبر

هل يصبح "النيل" محور صراعات المنطقة؟

أشرف عبد الباقي

هذا أفضل رد علي من هاجمني لتأسيس "مسرح السعودية"

حفتر

الدعوة السلفية: تأخير إعلان وفاة حفتر بسبب مغانم سياسية

أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية

إعلامي يطالب بإلغاء جامعة الدول العربية

محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

مشاري بن راشد

الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

تجديد حبس رئيس تحرير مصر العربية 15 يومًا

قضايا وحوادث

تفاصيل اقتحام موقع «مصر العربية»
تفاصيل اقتحام موقع «مصر العربية»

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

#

حبس «عادل صبري» 15 يومًا

#

محامي يدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسة

#

تجديد حبس شقيق "محمد ناصر" 15 يومًا

غزة

مصر

حركة حماس

شعب فلسطين

قررت نيابة الدقي، اليوم الثلاثاء، حبس الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس موقع مصر العربية الإلكتروني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة موقع إلكترونى دون ترخيص.

ونسبت النيابة للصحفي اتهامات بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها (مصر العربية)، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.

وأعلنت وزارة الداخلية، فى وقت سابق، ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، مؤكدة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أكدت أن عادل صبرى (56 عاما)، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، أدار موقعًا إلكترونيًا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكترونى) دون ترخيص بالمخالفة للقانون. وأكدت الوزارة التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وداخلها (38 جهاز حاسب آلى)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: السحر واللجنة المالية سبب هزائم الزمالك
» بالفيديو.. دب يقبّل الكرة ويسلّمها لحكم المباراة
» 5 أعشاب تحارب السكري..تعرف عليها؟
» أبو تريكة : شدة وهتزول
» إنزيم بالصدفة..يأكل البلاستيك
» القنوات الناقلة لموقعة المصرى ومونانا
» "البدري" يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي
» فندق شهير يقيم حفل زفاف لـ"دميتين" في جناح ملكي
» ضباط روس يتزوجن بسوريات في طرسوس
» "صلاح" يضع "كلوب" في ورطة
» حكم يحتسب ضربة جزاء بين الشوطين

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)