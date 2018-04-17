وفد "حماس" يزور القاهرة لبحث سبل التعاون وتعزيزها

17 أبريل 2018 - 02:28 م

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن وفدًا من الحركة سيصل إلى القاهرة اليوم، الثلاثاء، يرأسه نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ويضم د.موسى أبو مرزوق و د.خليل الحية وأ.حسام بدران، لمقابلة المسئولين المصريين".

وأضافت الحركة في حسابها الخاص علي موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "وفد الحركة سيبحث مع المسئولين المصريين العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا التي تخص الشأن الفلسطيني، وسبل حماية القضية الفلسطينية من المخاطر التي تهددها، وسبل تحقيق مطالب شعبنا وحقوقه المشروعة".

وتابعت: "وكذلك سبل التخفيف عن معاناة شعبنا في غزة ورفع الحصار الظالم" .