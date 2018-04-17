» إنزيم بالصدفة..يأكل البلاستيك

17 أبريل 2018 - 02:51 م

اكتشف علماء في الولايات المتحدة وبريطانيا "إنزيما" يأكل البلاستيك، ويساعد علي محاربة التلوث في المستقبل القريب.

وذكر العلماء في اكتشافهم، الذي بحثوه في جامعة بورتسموث البريطانية ومعمل الطاقة المتجددة الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية، أنهم اكتشفوا الإنزيم بالصدفة خلال فحص بنية إنزيم طبيعي يعتقد أنه تطور في مركز لتدوير المخلفات في اليابان.

ويقدر الإنزيم على هضم مادة تريفثالات الإثيلين المتعدد وهو شكل من أشكال البلاستيك ابتكر في الأربعينيات وهو مستخدم حاليا في ملايين الأطنان من العبوات البلاستيكية.

ويمكن للمنتجات البلاستيكية المصنوعة من هذه المادة البقاء لمئات السنين في البيئة وتلوث حاليا مساحات كبيرة من الأراضي والبحار في مختلف أنحاء العالم.

وقال البروفيسور بجامعة بورتسموث جون ماكغيهان والذي شارك في قيادة فريق البحث إنه بعدما تبين أن الإنزيم يساعد البكتيريا في تفتيت أو هضم المواد البلاستيكية المصنوعة من تريفثالات الإثيلين المتعدد قرر الباحثون "تعديل" بنيته بإضافة بعض الأحماض الأمينية.

وأدى ذلك إلى تغيير في عمليات الإنزيم بما يسمح لقدراته في التهام البلاستيك بالعمل بدرجة أسرع.

وقال ماكغيهان "لقد طورنا نسخة من الإنزيم أفضل من النوع الطبيعي"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويعكف فريق الباحثين حاليا على تحسين أداء الإنزيم لمعرفة ما إذا كان بوسعهم جعله قادرا على تحليل المواد البلاستيكية على نطاق صناعي.