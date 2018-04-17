  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:29 م
بحث متقدم
حادث قطاري الإسكندرية

السجن 10سنوات لسائقي قطاري «حادث الإسكندرية»

قيادات الإخوان

قانون التحفظ على أموال «الإخوان» مُهدد بالبطلان

شومان

وكيل الأزهر: لن نترك القدس محتلاً ومغتَصبًا

تفاصيل اقتحام موقع «مصر العربية»

تجديد حبس رئيس تحرير مصر العربية 15 يومًا

صورة الخبر

هل يصبح "النيل" محور صراعات المنطقة؟

أشرف عبد الباقي

هذا أفضل رد علي من هاجمني لتأسيس "مسرح السعودية"

حفتر

الدعوة السلفية: تأخير إعلان وفاة حفتر بسبب مغانم سياسية

أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية

إعلامي يطالب بإلغاء جامعة الدول العربية

محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

مشاري بن راشد

الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

5 أعشاب تحارب السكري..تعرف عليها؟

صحة وتغذية

ارشيف
ارشيف

متابعات

أخبار متعلقة
#

الأسواني يستنكر موقف الإعلام المتناقض من سوريا

#

موسى: الحرب المقبلة ستكون بين هاتين البلدين

#

دروس من الانتخابات الرئاسية

#

معلومة خطيرة بشأن الفقر المائي في مصر

مصر

الأقباط

الكنائس

مرض

ميدل إيست مونيتور

نشر موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، 5 أنواع من الأعشاب والتوابل كعلاج من مرض السكرى، لأنها غنية بعناصر قادرة على تنظيم معدل السكر في الدم، بعدما سجلت معدلات الإصابة ارتفاعاً كبيراً عالمياً خلال السنوات الماضية، وخاصة أن هذا المرض يؤدي إلى العديد من المضاعفات التي تؤثر على الجسم بشكل عام.

وطالب الموقع المرضى بممارسة التمارين الرياضية بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً، خاصة إذا كان عمرك قد تجاوز الأربعين.

وتشمل هذه الأعشاب والتوابل الآتي:

1 – الريحان

أثبتت الأبحاث أن مضغ أوراق الريحان يساهم في علاج مرض السكري بشكل طبيعي، هذا فضلاً عن دوره في علاج الكحة ونزلات البرد وحرقة المعدة.

2 – القرفة

تعتبر القرفة من التوابل عظيمة الفائدة، فعوضاً عن رائحتها الذكية ومذاقها المميز، فإنها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها يومياً.

3 – الكمون

ثبت أيضاً أن الكمون من التوابل التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم، كما تعمل كذلك على خفض مستويات ضغط الدم.

4 – الزنجبيل

نظراً لخصائصه التي تعمل على خفض السكر بالدم، ينصح بإضافة الزنجبيل لنظامك الغذائي على أساس يومي، للتخلص من السكري أو تجنب الإصابة به.

5 – الكركم

يعتبر الكركم من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى: السحر واللجنة المالية سبب هزائم الزمالك
» بالفيديو.. دب يقبّل الكرة ويسلّمها لحكم المباراة
» 5 أعشاب تحارب السكري..تعرف عليها؟
» أبو تريكة : شدة وهتزول
» إنزيم بالصدفة..يأكل البلاستيك
» القنوات الناقلة لموقعة المصرى ومونانا
» "البدري" يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي
» فندق شهير يقيم حفل زفاف لـ"دميتين" في جناح ملكي
» ضباط روس يتزوجن بسوريات في طرسوس
» "صلاح" يضع "كلوب" في ورطة
» حكم يحتسب ضربة جزاء بين الشوطين

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)