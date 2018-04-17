أرباح البورصة تقترب من الـ6 مليارات جنيه

17 أبريل 2018 - 03:06 م

ربح رأس المال السوقي في البورصة اليوم 5.9 مليار جنيه بعد ارتفاع جماعي شهدته مؤشرات اليوم منذ بدء جلسات التداول.

وأغلق المؤشر الرئيسي عند المنطقة الخضراء بمستوى 982.442 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30 " بنسبة 1.03%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 17802.5 نقطة، مقابل 17620 نقطة عند الفتح.

وصعد مؤشر الأوزان "EGX 50 EWI " لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 1.07% وسجل 3033.8 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 " بنسبة 0.37%، وتراجع لمستوى 864.6 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 " الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.15% مسجلًا 2264.8 نقطة.