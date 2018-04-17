ضبط عصابة سرقة شركات المحمول بحلوان

17 أبريل 2018 - 04:48 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى حلوان، من القبض على 5 متهمين بسرقة فرع إحدى شركات المحمول بدائرة القسم.

كان المقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من مدير فرع إحدى شركات المحمول، يفيد بتعرض فرع الشركة للسرقة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الواقعة "م.ع"، و"ه.ش"، و"ف.س"، و"ا.ح"، و"س.ع".

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر رقم 10244 جنح حلوان، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



