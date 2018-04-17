اتهامات أممية لقوات بشار و"جبهة النصرة" بالعنف الجنسي

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بشار الأسد
بشار الأسد

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عنف جنسى

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إلى مجلس الأمن الدولي تقريرا تضمن "قائمة سوداء" محددة بأسماء حكومات دول وأطراف وجماعات ارتكبوا خلال العام الماضي، جرائم عنف جنسي واغتصاب في 9 دول تشهد صراعات.

والدول التي ارتكبت فيها جرائم العنف الجنسي والاغتصاب، بحسب القائمة، هي كل من سوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال وجنوب السودان والكونغو وميانمار وإفريقيا الوسطي.

وشملت القائمة، التي حصلت عليها الأناضول، جيش النظام وجهاز الاستخبارات وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في سوريا، وتنظيم "داعش" الإرهابي بالعراق، والقوات الحكومية وحركة العدل والمساواة بالسودان، وحركة الشباب والجيش الوطني وقوات الشرطة وجيش "بونتلاند" بالصومال، والقوات المسلحة الحكومية في ميانمار.

كما تضمنت القائمة من جنوب السودان، جيش الرب للمقاومة، والجيش الشعبي لتحرير السودان وجهاز الشرطة، وفي إفريقيا الوسطى فصائل ائتلاف "سيليكا" السابق.

وقال جوتيريش، في التقرير الذي اشتمل على القائمة السوداء، إنه تم إدراج تلك الأسماء نظرا "لأسباب وجيهة للاشتباه في ارتكابها أنماطا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، أو في مسؤوليتها عن ذلك، في حالات النزاعات المسلحة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن".

وأضاف: "ليس القصد من القائمة أن تكون شاملة، وإنما أن تتضمن أسماء الأطراف التي تتوافر عنها معلومات موثوقة".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن أسماء البلدان الواردة في القائمة هي لغرض تبيان الأماكن التي يشتبه أن تلك الأطراف ترتكب فيها الانتهاكات. 


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