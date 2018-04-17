«أردوغان» يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي بتركيا

17 أبريل 2018 - 05:26 م

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي التركي في العاصمة أنقرة.

واستمر الاجتماع لمدة ساعة و45 دقيقة، وجرى في المجمع الرئاسي بأنقرة، وفقًا لوكالة "الأناضول" التركية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس يعقد اجتماعاً كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، ويبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.



