«المالية» تتوقع ارتفاع فوائد الدين إلى 541 مليار جنيه

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وزارة المالية

قروض

فوائد الدين

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ترتفع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39 بالمائة، لتبلغ 541 مليار جنيه، مقابل 36 بالمائة في العام المالي الجاري.

وأضافت وزارة المالية في بيانات لها حول مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن يبلغ إجمالي المصروفات 1.424 تريليون جنيه في العام المالي المقبل.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 332 مليار جنيه، بما يعادل 23 بالمائة من إجمالي المصروفات، مقابل 27 بالمائة في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويتوقع مشروع الموازنة العامة، ارتفاع نسبة الإيرادات المقدرة بنحو 989 مليار جنيه لتشكل نسبتها 18.8 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 18.5 بالمائة في العام المالي الجاري.

في حين يقدر المشروع تراجع نسبة المصروفات المقدرة بنحو 1.424 تريليون جنيه  إلى 27.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقابل 28.1 بالمائة في العام المالي الجاري.



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