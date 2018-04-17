انتظروا هذا الأمر بعد إيقاف «معتز» و«لبنى عسل»

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معتز عبدالفتاح ولبنى عسل
معتز عبدالفتاح ولبنى عسل

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قنوات

إعلامي

ON

لبني

اعلام ايقاف

قال هشام قاسم، الناشر والخبير الإعلامي إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التغيرات على الساحة الإعلامية، وتغيير رؤساء تحرير ورؤساء قنوات وإعلاميين دأبوا الظهور على الفضائيات بشكل يومي.

وأنهت شبكة قنوات ON ، تعاقدها مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، المذيع والمحلل السياسي، والإعلامية لبنى عسل، بعد أن استبعدتهما من خارطة برامج قناة ON live ، في ضوء الاتجاه للتركيز على الخبر وتحليله والبرامج الوثائقية الإخبارية، وذلك بالتزامن مع اعتماد شركة "إعلام المصريين"، المالكة للشبكة، إدارة جديدة لها برئاسة تامر مرسي.

وأضاف قاسم في تصريح إلى "المصريون"، أن "إيقاف معتز عبدالفتاح ولبني عسل، لن يكون الأخير من نوعه، وجاء في سياق تداعيات نتائج مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المخرجة ساندرا نشأت، قبيل الانتخابات الرئاسية، والتي أبدى فيها استياءه من الظهور اليومي لبعض الإعلاميين".

وتابع قاسم: "المبالغة في الإنجازات وتصوير الأمر على أنه لا يوجد أي مشاكل سياسية واقتصادية، أدي إلى هروب المواطن المصري إلى مشاهدة قنوات معادية للوطن أحياناً، ومعارضة بشكل كبير لسياسات الرئيس السيسي، ومن ثم زيادة الشحن الشعبي تجاه النظام، خاصة وأن الإعلاميين والقنوات المصرية لا تعكس الوضع الذي يعيشه المصريون من صعوبات اقتصادية جمة، وبالتالي ليس هناك واقعية في الأمر".

وأشار إلى أن "هروب المشاهدين من متابعة المذيعين والقنوات المصرية أدى إلى تضاءل حجم الإعلانات، ومن ثم ضعف الموارد المادية، وبالتالي تخفيض النفقات، وهو الأمر الذي سيؤدي مع الوقت إلى دمج شبكات تلفزيونية لتفادي الخسائر، خاصة مع توحيد الخطاب الإعلامي السائد في مصر".

وكانت شبكة ON قد قررت التوقف عن إذاعة العديد من برامجها السياسية، بعد إيقاف التعاقد مع مذيعين ورؤساء تحرير ورؤساء للقناة أهمهم أستاذ العلوم السياسية، معتز بالله عبد الفتاح، والإعلامية لبني عسل وشافكي المنيري، ومحمد سعيد محفوظ، ومن المتوقع عدم تجديد عقد الإعلامي عمر أديب والذي سينتهي مع شهر يونيو المقبل.


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