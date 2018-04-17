نقيب الإعلاميين: الإعلان عن فتح باب القيد بالنقابة السبت القادم

17 أبريل 2018 - 06:06 م

قال حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، إنه سيتم فتح باب القيد بجداول النقابة مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع، السبت المقبل، بنادي الإعلاميين بالسادس من أكتوبر، للإعلان عن فتح باب القيد لمن لم يتقدم من قبل بطلب القيد، وشرح الضوابط الخاصة بذلك.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عما تم إنجازه من أعمال تأسيس النقابة وإنجازات المجلس والصعوبات العديدة التي تم تجاوزها.

وأشار إلى أن نقابة الإعلاميين اتخذت مقرًا مؤقتًا لها بمدينة الشيخ زايد تمهيدًا للانتقال إلى مقر آخر يتم تجهيزه حاليًا.

ورفض الكنيسي اختزال نقابة الإعلاميين في شخصه فقط، قائلاً: "هناك مجلس تنفيذي للنقابة يدير شئون النقابة معي، لكن أي تصريحات إعلامية أو صحفية تخرج مني بصفتي نقيبًا للإعلاميين".