عاطل يعتدي على سيدة عجوز جنسيًا

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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، فى القبض على عاطل اتهمته سيدة عجوز بالتعدى عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح الأبيض.

كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد عاصم، مأمور قسم ثالث الإسماعيلية من سيدة عجوز"77 عامًا" تتهم فى بلاغها جارها المتهم "صالح.س."، 28 عامًا، عاطل بالتعدى عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح الأبيض، وقيامه بتوثيقها بالحبال وسلك كهربا وتكميمها بقطعة قماش والتعدى عليها جنسيًا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدحت منتصر، رئيس المباحث الجنائية، ضم كل من المقدم محمد سليمان، رئيس مباحث قسم ثالث، والرائد إسلام مشهور، وكيل المباحث، والنقباء أحمد هديب، ومحمد برعي معاونى المباحث، وأوكل لفريق البحث ضرورة القبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة .

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



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