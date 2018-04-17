  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
الشيخ مشاري بن راشد العفاسي

«العفاسي» يرد على منتقدي هجومه على الإخوان: لن أسكت بعد الآن

الازهر

بالصور.. تفاصيل حريق مدينة البعوث الإسلامية

ترامب

أيام «ترامب» باتت معدودة في البيت الأبيض

أردوغان

«أردوغان» يبحث إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

معتز عبدالفتاح ولبنى عسل

انتظروا هذا الأمر بعد إيقاف «معتز» و«لبنى عسل»

فوائد الديون

«المالية» تتوقع ارتفاع فوائد الدين إلى 541 مليار جنيه

أرشيفية

بالأرقام.. رواتب أمناء شرطة«الاميرية» من تجار المخدرات

المصري

بث مباشر.. المصري ومونانا الجابوني

ايهود باراك

باراك: دهست جنديًا مصريًا بدبابتي وفوجئت به حيًا

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

«عبدالعال»: رواتب الدبلوماسيين قليلة

«نيويوركر»:

أيام «ترامب» باتت معدودة في البيت الأبيض

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يحث على خيارات قوية للردّ على بشار الأسد

#

ترامب يجتمع بولي العهد السعودي في البيت الأبيض

#

ترامب: لا فوضى في البيت الأبيض ولدي مسؤولين أريد تغييرهم

#

كواليس لقاء ترامب ونتنياهو في البيض الأبيض

أمريكا

ترامب

البيت الأبيض

أكدت مجلة "نيويوركر" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمر حاليًا بأصعب فترات حكمه، مشيرة إلى أن رئاسته "تلفظ أنفاسها الأخيرة"، حسب الصحيفة.

وتقول المجلة، في مقال لكاتبها آدم ديفيدسون، إن الولايات المتحدة "تدخل هذا الأسبوع- على وجه اليقين- آخر فصل من فصول رئاسة ترامب، وليس هذا القول من قبيل النبوءة، بل هو ببساطة الحقيقة الواضحة للعيان".

وبحسب رأي المجلة فإن الأمر الشائع لدى العامة أن أتباع ترامب انتخبوه لأنهم رأوا فيه تحديداً رجل الأعمال الذي لا يتوانى عن فعل أي شيء يضمن له النجاح، وهو في الحقيقة "اعتقاد خاطئ".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الكثيرين ليس لديهم فكرة واضحة عن نشاطات ترامب التجارية "المشبوهة"، لكن ما إن يُماط اللثام عنها حتى "تنجلي رواية مختلفة تمامًا عن حقيقة الرجل".

وكشف أن ترامب لم يجلس على قمة "إمبراطورية عالمية"، فهو- في نظر نيويوركر- ليس ذلك العبقري بالبديهة، ولا ذلك الفتى القوي الشكيمة الذي جنى ثروة تقدر بمليارات الدولارات بجرأة لا تعرف الخوف.

يقول الكاتب، إن ترامب لم يكن لديه قبل انتخابه رئيسًا سوى نشاط تجاري صغير يديره في الغالب اثنان من أكبر أنجاله (دونالد الابن وإيفانكا) ومحامٍ "رديء" اسمه مايكل كوهين، الذي يواجه الآن "طوفانًا من التهم تتراوح ما بين الاحتيال المالي وغسل الأموال ومخالفات مالية تتعلق بحملة ترامب" الانتخابية.

ويضيف أن هناك أسئلة قانونية مهمة ما تزال مطروحة مثل: "ما مقدار ما يعرفه ترامب وأبناؤه عن إجرام شركائهم التجاريين؟"، وغيره من أسئلة.

ويخلص المقال إلى أن الإجابة عن ذلك السؤال وغيره سيكون لها دور في البت بشأن ما إذا كان الضالعون في تلك العمليات (ترامب وأبناؤه ومحاميه كوهين) سيُزج بهم في السجون. وإذا كان ذلك كذلك، فكم مدة العقوبة التي سيقضونها في غياهب السجن؟

وتطرقت المجلة إلى قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، فتقول إنه لم تعد التحقيقات في هذا الشأن تقتصر على التواطؤ مع روسيا؛ فهناك إلى جانب تلك المسألة قضية أخرى على الأقل تتعلق بفحص الرسائل التي عثر عليها المحققون في مكتب المحامي كوهين لدى اقتحامهم له.

ويتوقع الكاتب أن تكشف المعلومات التي وُجدت بداخل مكتب كوهين وغرفته في فندق ترامب- بوضوح على الأرجح- مقدار ما يعرفه الرئيس وعائلته حول التواطؤ مع روسيا وعلاقتهم معها.

ويمضي إلى القول: إن "ما نعرفه فعلاً يدعو للقلق"، مشيرًا إلى أن المعلومات التي سيضع المحققون أيديهم عليها قريبًا ستزيد الطين بلة على ترامب وحاشيته وأبنائه.

ومن حق ترامب أن "يستشيط غضبًا وترتعد فرائصه"- كما يعبر كاتب المقال- فالمحققون يتحرون الآن عن كنه القضايا التي يُشتبه تورط ترامب فيها.

وتعتقد نيويوركر أن كوهين ظل يمثل الوسيط الرئيسي بين عائلة ترامب وشركائهم حول العالم، كما أنه مستشاره الأول ومن يعقد الصفقات ويعرف كل شيء ويسجل معظمها، وهو ما سيعرفه المحققون.

وسيكون هناك إنكار ومقاومة وهجوم مضاد من قبل ترامب وشيعته، لكن المرجح على ما يبدو أننا عندما ننظر وراءنا سندرك أن هذا الأسبوع يمثل نقطة تحول؛ "فنحن الآن في آخر مراحل رئاسة ترامب"، حسبما تقول "نيويوركر" في خاتمة مقالها المطول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. المصري ومونانا الجابوني
» بالفيديو.. الأهلي يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
» "مرتضى منصور": انتظروا مهاجمًا من العيار الثقيل
» إنشاء مدينة صناعية سورية في مصر
» «صلاح» خارج معسكر إعداد ليفربول للموسم الجديد
» «بانسيه» و«جمعة» يقودان هجوم المصري أمام مونانا
» انتظروا هذا الأمر بعد إيقاف «معتز» و«لبنى عسل»
» فرج عامر لـ«مرتضى منصور»:«احترم نفسك»
» مرتضى: السحر واللجنة المالية سبب هزائم الزمالك
» بالفيديو.. دب يقبّل الكرة ويسلّمها لحكم المباراة
» 5 أعشاب تحارب السكري..تعرف عليها؟

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)