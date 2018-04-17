» «صلاح» خارج معسكر إعداد ليفربول للموسم الجديد

17 أبريل 2018 - 06:30 م

وافق الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، على المشاركة في بطولة أمريكا الودية، استعدادًا للموسم المقبل، وذلك عقب نهاية مباريات كأس العالم.

وأوضح النادي أنه سيواجه نظيره بروسيا دورتموند الألماني يوم 22 يوليو المقبل على أن يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي يوم 25 من نفس الشهر، ويختتم معسكره في أمريكا بمواجهة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم 28 يوليو.

الغريب أن النادي الإنجليزي لم يضع أي صورة لنجومه الأساسيين سواء محمد صلاح أو فيرمينيو تحسبًا لغياب أي منهما عن المعسكر التحضيري في أمريكا في حال واصل الثنائي مشوارهما في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا.



فيما أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن استبعاد محمد صلاح من البطولة الودية، جاء بسبب اقترابه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل، مقابل 129 مليون إسترليني.