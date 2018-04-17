حقيقة دمج الأزهر مع التربية والتعليم

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بعد ساعات من جدل واسع بشأن تصريحات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، بإدماج التعليم الأزهري في نظيره العام، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إنه لا وجود لأي خطط لدمج التعليم الأزهري بنظيره العام في مصر.

وأوضح شومان، في بيان نشر على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، أنه "بعد نشر تصريح منسوب إلى وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بخصوص دمج التعليم العام والأزهري، تم التواصل معه لاستجلاء حقيقة الأمر، فنفى التحدث عن دمج التعليمين".

وكانت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، قد نقتل تصريحات لوزير التعليم، طارق شوقي، أمس الإثنين، بأنه "يتم حاليا مناقشة ضم التعليم العام مع نظيره الأزهري، على أن تكون المواد الدينية اختيارية"، دون تفاصيل أكثر.

فيما قال شومان إنه اتصل بوزير التعليم وأن الأخير: "تحدث عن تصميم نظام جديد لرياض الأطفال بالتنسيق مع الأزهر".

وأضاف شومان: "التعليم الأزهري بخصوصيته هو تعليم مصري يقف جنبًا إلى جنب مع التعليم العام المصري ليشكلا تنوعًا لا مثيل له في بلد آخر في العالم وليس في المساس بأحدهما -إلا في مجال التطوير والتحديث- مصلحة لأحد".

ودعا وكيل الأزهر الصحفيين ورجال الأزهر، إلى فهم الأمر على هذا النحو، مناشدا بـ"عدم خلق حالة من الجدل الأجوف يضر مصلحة الوطن".



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