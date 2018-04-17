سرقة 20 بابًا حديديًا من مقابر بالقليوبية

17 أبريل 2018 - 07:18 م

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف غموض تعرض منطقة مقابر كفر الجزار لسرقة 20 بابًا حديديًا للمدافن بالمنطقة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بداية الواقعة عندما تلقي المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز بنها، إخطارًا بسرقة الأبواب الحديدية لـ20 مقبرة بقرية كفر الجزار.

أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وجارٍ فحص المشتبه فيهم وجمع المعلومات بمكان الواقعة، حيث تبين من المعاينة اكتشاف الأهالي سرقة الأبواب الحديدية لـ20 مقبرة بمنطقة كفر الجزار، ومن المرجح أن يكون وراء الواقعة تشكيل عصابي للسرقة وبيع المسروقات لتجار الخردة.

من جانبهم طالب أهالي قرية كفرالجزار بسرعة ضبط الجناة وتعيين حراسة علي المنطقة لمنع تكرار واقعة السرقة.



