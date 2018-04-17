أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة

17 أبريل 2018 - 08:01 م

نشرت صحيفة "Mirror "، فيديو للبريطانية "لاورا بلومر" المسجونة في مصر بتهمة حيازة مخدر الـ"ترامادول"، حيث ظهرت لأول مرة داخل سجن في مصر وهي تشارك في قداس عيد الفصح.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "بلومر"، تقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجن القناطر بالقاهرة، بعد أن عثر معها على 290 من حبوب الترامادول المحظورة، بأحد منتجعات الغردقة في أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا قالت أمام المحكمة إن الحبوب التي تقول إنها لا تعرف أنها محظورة، هي لشريكها عمر لكنها سُجنت بتهمة حيازة المخدرات.



وأكدت صحيفة "Mirror "، أن "لورا" واجهت عقوبة الإعدام أو السجن 20 سنة وراء القضبان بتهمة الاتجار بالمخدرات، ولكن تمت إدانتها في نهاية الأمر بتهمة حيازة كمية مخدرات أقل، والتي يُحكم عليها بالسجن لمدة أقصاها 15 سنة، وحكم القاضي بسجنها لمدة ثلاث سنوات - الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون المصري.

وأوضحت الصحيفة، أن عائلة "لورا" أكدت أنها كانت تتناول مسكن الألم لشريكها "عمر سعد" ولم تكن تعرف ما أن تفعله غير قانوني.

وأشارت "Mirror "، إلى أن الزوجين كانا قد عقدا قرانهما عرفيًا قبل سنتين، وهو غير مسجل لدى الدولة، لكنه يسمح لهما بمشاركة غرفة في فندق، وقال شريكها إن الأقراص كانت بسبب تعرضه حادث سيارة.

















