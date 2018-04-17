  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:36 م
بحث متقدم
أحمد موسى

«موسى» عن رواتب الوزراء:«اشمعنى النهاردة بقى في فلوس؟»

فيصل القاسم

بماذا رد العفاسي على فيصل القاسم؟

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

لهذه الأسباب امتحان الثانوية الجديدة غير قابل للتطبيق

ابوتريكة

«أبوتريكة» يترقب مصيره غدًا

قصف غزة

قصف إسرائيلي على غزة

البريطانية "لاورا بلومر"

أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة

البابا تواضروس

تحول في موقف الكنيسة من زيارة المسيحيين للقدس

الازهر

بالصور.. تفاصيل حريق مدينة البعوث الإسلامية

ايهود باراك

باراك: دهست جنديًا مصريًا بدبابتي وفوجئت به حيًا

ترامب

أيام «ترامب» باتت معدودة في البيت الأبيض

بالفيديو.. ضرب وسحل للحكام في مباراة العمال والكهرباء

الرياضة

العمال والكهرباء
العمال والكهرباء

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تشكيل "المصري" أمام "مونانا" والقنوات الناقلة

#

أبرز المعلومات عن «مجنونة» محمد صلاح؟

#

استعدادًا لمونديال روسيا.. فوز الدنمارك على بنما وديًا

#

بالفيديو.. "جون سينا" يستفز "أندرتيكر" المعتزل بتحدٍ

العمال

حكام

المصريون

كهرباء الشمال

شهدت مباراة العمال وكهرباء الشمال في دوري منطقة حلوان تحت 14 عامًا، واقعة مؤسفة، بعدما قاما لاعبي إحدى الفرق بضرب وسحل الحكام،  وحبسهم داخل عرب غنيم بحلوان لمدة تزيد عن الساعتين، قبل أن تصل الشرطة وتطلق سراحهم.

جاءت واقعة الاعتداء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد إحراز فريق كهرباء الشمال لهدف التعادل لينطلق عدد من أفراد الجهاز الفني والإداري لناشئ حلوان إلى الملعب.

المؤسف في الواقعة، مشاركة أولياء أمور بعض اللاعبين، بالإضافة لإداريين في الأندية في واقعة السحل، دون محاولة إيقاف اللاعبين وإثناءهم عما يحدث.

وفي نفس الجانب، فتح اتحاد كرة القدم المصري تحقيقًا في الواقعة لمعرفة المتورطين فيها ومحاسبتهم، كما طلب تقريرًا من الحكام عن تفاصيل ما حدث، لمعاقبة المتورطين في الواقعة وحرمان المشاركين بها من استكمال المسابقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا لم يرفع النواب رواتب الموظفين أسوة بالوزراء؟
» بالفيديو.. ضرب وسحل للحكام في مباراة العمال والكهرباء
» سقوط طائرة إيرانية في مياه الخليج
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وسيلتا فيجو
» «صلاح» يفضل اللعب بجوار «ميسي»
» «أبوتريكة» يترقب مصيره غدًا
» «العفاسي» لفيصل القاسم: أين إسلامك؟
» "مرتضى منصور": انتظروا مهاجمًا من العيار الثقيل
» إنشاء مدينة صناعية سورية في مصر
» «صلاح» خارج معسكر إعداد ليفربول للموسم الجديد
» فرج عامر لـ«مرتضى منصور»:«احترم نفسك»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)