«مقتل الخازندار».. عملية من وراء ظهر المرشد.. والبنا: قتله غير جائز

17 أبريل 2018 - 09:52 م

شباب متعجل يبحث، لديه طموح من التحرر من الإنجليز.. جعل من المستشار "أحمد بك الخازندار" هدفًا؛ لأنه كان يرى شرعية تواجد الإنجليز على أرض مصر.. بحثوا عنه كثيرًا فلم يجدوه.. فتشوا فى دليل التليفونات فلم يجدوا له رقمًا، وأخيرًا عرفوا أنه يسكن وقتها فى ضاحية حلوان.

البداية

يقول المؤرخ العسكرى، أحمد عادل كمال: كنت فى عملى بالبنك الأهلى، وفجأة شاهدت موظفًا أجنبيًا يصيح وسط المكاتب "جمدوا حساب أحمد بك الخازندار.. فقد مات ضربوه بالرصاص".

وأضاف أن الاختيار وقع على "حسن عبد الحافظ"، و"محمود سعيد زينهم" لاصطياد الخازندار، حيث تم مراقبته أيامًا، وأنه يذهب إلي محكمة باب الخلق يوميًا، ويعود إلى مسكنه بحلوان فى المواصلات العادية، وسيرًا على الأقدام.

وتقدم الرجلان، وأطلق أحدهما ثلاث رصاصات، ويبدو أنها لم تصب الهدف، فتقدم أحدهما وكان مصارعًا رياضيًا فطرح الخازندار أرضًا، وأفرغ فيه عددًا من الرصاصات لا تدع مجالًا للشك أنه فارق الحياة، ليستفيقا على صوت أرملته من الشرفة: "ألم أقل لك يا أحمد.. أنا مش قلت لك؟؟".

مفاجأة

كان يوجد عجلاتى بالقرب من بيت الخازندار يفتح محله وقت إطلاق النار وصراخ الزوجة، فنظر فوجد الخازندار ممددًا على الأرض، غارقًا فى دمائه فركب درجاته الهوائية مسرعًا نحو قسم شرطة حلوان، المعتاد عنه أنه فارغ تمامًا من قوات الشرطة، لكن تواجد مصادفة قدوم سيارة شرطة لنقل عدد من المساجين به، والتى توجهت على الفور إلى مكان الحادث لملاحقة المتهمين.

وقد ضربت قوات الأمن حصارًا بطول 30 كم حول جبل المقطم من العباسية إلى حلوان، وتوغلت فى الجبل، حتى تم القبض على المتهمين.

فيما شيعت فى اليوم التالى جنازة الخازندار بمسجد شركس، وقد سار فيها جمع من رجال القضاء.

وأصدرت المحكمة حكمها فى نوفمبر عام 1948م، بمحاكمة المتهميْن بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان للحادث ردود فعل سيئة؛ لأنه لم يعتد أحد أن يتم الاعتداء على القضاة، كما ترك أثره السيئ بين الأحزاب السياسية، وكان عملًا فرديًا من النظام السرى، وفق رواية أحد أعضاء النظام الخاص للإخوان المسلمين.

وتسببت القضية فى إحراج شديد لمؤسس الجماعة، وغضب غضبًا شديدًا قائلًا: "أودي وشي فين من حسن بك الهضيبى - كان مستشارًا ومرشدًا للإخوان بعد البنا -، كما انصبّ غضبه على شرعية العملية، وأنه من حق القاضى أن يخطئ، واغتياله غير جائز شرعًا".

وأعرب بعض مؤسسى النظام الخاص، عن أسفهم للحادث وقتها، وأنهم تمنوا أن يقدموا دية لأسرة الخازندار، متسائلين أنهم ربما رفضوا ذلك، وربما رضوا، ولكن الحقيقة أنهم لم يحاولوا أن يقوموا بذلك، وفق روايتهم.