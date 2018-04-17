» «صلاح» يتكفل بعلاج حارس الزمالك

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المصريون

الزمالك

أحمد الشناوى

ليفربول

صلاح

في لافتة طيبة، تكفل محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعلاج أحمد الشناوي، حارس الزمالك وزميله بالمنتخب الوطني، من إصابة الرباط الصليبي، وذلك تحت إشراف طبيب الفريق الإنجليزي.

وكان الشناوى قد أصيب فى مباراة فريقه أمام الاتحاد والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، لتكشف الفحوصات عن إصابة الشناوى بقطع فى الرباط الصليبي، ما يؤكد عدم مشاركته مع منتخب مصر فى كأس العالم.

وحدد طبيب الزمالك، بان الإجراء الجراحى المطلوب للحارس، عبارة عن منظار جراحي لإعادة بناء وتوصيل دعم الرباط الداخلي بواسطة المنظار الجراحي مع عمل استكشاف للرباط الصليبي الأمامي بالمنظار لتحديد اذا كانت الإصابة تحتاج لاعادة بناء الرباط الصليبى الامامى من عدمه مع اعاده رفع السطح المفصلى واحتمالية الاحتياج لعمل ترقيع عظمى.


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