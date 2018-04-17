فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

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فريد الديب
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طه

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، إن المحامي فريد الديب سيترافع عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أمام المحكمة العسكرية غدًا.

وأضاف أن ذلك "جاء بناءً على رغبة أبداها الديب بنفسه لأسرة جنينه، والتي تشاورت معه وقبل دفاع الديب عنه، لما يمتلكه من خبرة قانونية عريضة تمتد إلى سنوات طويلة في الترافع أمام القضاء، واستطاع أن ينجح في العديد من القضايا المهمة، وآخرها قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورموز نظامه".

وتابع طه في تصريح إلى "المصريون": "الديب ليس وحده من سينضم إلى هيئة الدفاع عن المستشار جنينة، وإنما ستشهد الجلسة انضمام المحامي والحقوقي، نجاد البرعي، وعصام الإسلامبولي، وغيرهم من المحامين الشرفاء، الذين يعبرون عن حبهم وتقديرهم للمستشار هشام جنينه، ويقفون معه في خندق واحد.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يدلي برأيه في أي من أعضاء هيئة الدفاع، حتى لو اختلف مع أحدهم، خاصة وأنهم أصبحوا جميعا في خندق واحد يتعلق بالدفاع عن المستشار جنينة.

وتنظر النيابة العسكرية غد جلسة استئناف الخاصة بالمستشار هشام جنينه، والذي يواجه العديد من التهم، اهمها الاساءة الي القوات المسلحة، بعد ادلاءه بتصريحات اعلامية، أكد فيها تهريب الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الاسبق، بيانات خاصة بالمتسبب في قتل المتظاهرين ابان ثورة الخامس والعشرين من يناير، الي الخارج، ليؤمن بها نفسه.


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