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ماتيس: نأمل استيعاب "الأسد" الرسالة هذه المرة

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جيم ماتيس
جيم ماتيس

المصريون ووكالات

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وزير الدفاع الأمريكي يوجه تحذيرًا لنظام «الأسد»

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن "واشنطن تأمل أن يكون رئيس النظام السوري بشار الأسد قد استوعب الرسالة هذه المرة"، في إشارة إلى "الهجمة الثلاثية التي شاركت فيها بلاده مؤخراً".
جاء ذلك خلال اجتماع في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، شارك فيه رئيس الأركان جوزيف دانفورد.
ويناقش ماتيس ودانفورد مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب تفاصيل الضربة العسكرية ضد النظام السوري، بمشاركة فرنسا وبريطانيا، بحسب موقع " The Daily Signal" الأمريكي.
كما يناقشان الاستراتيجية المستقبلية للولايات المتحدة في سوريا، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والوكالات الاستخباراتية.
وفجر يوم 14 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات 7 أبريل/ نيسان الجاري، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على دوما.

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