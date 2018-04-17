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إسرائيل تقلص مشاركتها في مناورات عسكرية أمريكا

عرب وعالم

قوات الاحتلال ارشيفية
قوات الاحتلال ارشيفية

المصريون ووكالات

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قال مصدر عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، إن تل أبيب قررت تقليص مشاركتها في مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، بحسب إعلام محلي.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن إسرائيل قررت تقليص عدد مقاتلاتها من طراز إف-15، في مناورات "العلم الأحمر"، المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، بولاية ألاسكا الأمريكية.
وأرجع متحدث بلسان الجيش، لم تسمه الصحيفة، القرار إلى تقديرات جديدة في الموقف على الحدود الشمالية، في إطار المخاوف من حرب مع إيران.
وقال المتحدث: "وفقا لتقديرات الموقف، قرر سلاح الجو الحد من مشاركة طائراته في المناورة"، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 19.10 تغ، لم تصدر أي إفادة رسمية من الجيش الإسرائيلي حول ما نقلته الصحيفة.
يشار أن تل أبيب استهدفت في عدة مناسبات مواقع في العمق السوري، تقول إن إيران وميليشيات تابعة لها تستخدمها لتعزيز وجودها في المنطقة، ولاستخدامها لاحقًا في مهاجمة الأراضي الإسرائيلية. -

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