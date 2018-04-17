روسيا تطلق برنامجا لإعادة طلابها من بريطانيا

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بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

أطلقت وكالة حكومية روسية برنامجا لتشجيع الطلاب الروس الذين يدرسون في بريطانيا وغيرها من "الدول غير الصديقة" على العودة إلى ديارهم.
وذكرت صحيفة "موسكو تايمز" المحلية، اليوم الثلاثاء، أن وكالة "روسوتروديستشوف" المكلفة بتحسين صورة روسيا في الخارج وتتبع وزارة الخارجية، أطلقت البرنامج وسط توتر علاقات موسكو مع عدد من الدول الغربية.
وأضافت أن الوكالة تستهدف تشجيع نحو 60 ألف طالب روسي يدرسون في الخارج ليتابعوا دراستهم في بلادهم.
ونقلت الصحيفة عن الوكالة القول أن "هناك قلق جدي حيال إمكانية أن يواجه الشباب الروس استفزازات في الدول التي تعبر عن اتجاهات غير صديقة تجاه بلدنا".
وأضافت أن "البرنامج يستهدف الطلاب الروس في بريطانيا في المقام الأول".
وتوترت علاقات موسكو مع عدد من الدول الغربية مؤخرا على خلفية حادث تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
وفي 4 مارس/آذار الماضي، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو.
وتبادلت بريطانيا وروسيا طرد دبلوماسيين ردا على ذلك.
وطردت معظم دول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزلندا، دبلوماسيين روس لديها، تضامنًا مع لندن. 

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