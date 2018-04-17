تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

أكدت النائبة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، أن جميع المصريين يعانوا نظرًا للتضخم وزيادة الأسعار، لكن بعض الوظائف تحتم زيادة الرواتب لجذب الناس إليها، معقبة: "منقدرش نطلب أحسن كوادر ونقولهم الوضع كدا".



وأضافت "فهمي"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن جميع الموظفين وجميع فئات الشعب لابد من النظر في زيادة رواتبهم، لكن هناك مشكلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة، موضحة أن هناك قطاعات في الدولة بها عمالة زائدة، وهذه تراكمات قديمة وليست مشكلة النظام القائم.

