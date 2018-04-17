» مشادة بين "أبوحامد" وأستاذ عقيدة لهذا السبب

17 أبريل 2018 - 11:18 م

أكد الدكتور محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، أن الأزهر الشريف فوق رؤسنا، لكنه ليس فوق الدولة، وإنه أحد أقوى مؤسسات القوة الناعمة في مصر.



وأضاف "أبوحامد"، خلال برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الثلاثاء، أن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ويخضع لدستور الدولة، والدستور حدد للأزهر دوره المعلوم، وهى حفاظه على علوم الشريعة واللغة العربية ونشرهما.



وأشار إلى أنه يؤيد دراسة دمج التعليم العام والأزهري، ووزير التعليم ليس الأول الذي يطرح تلك الفكرة، مؤكدًا أن الأزهر يأتي إليه الأجانب لتعلم الشريعة به.



ولفت إلى أن الكليات المدنية مثل الصيدلة والزراعة والطب ليس لهم علاقة بدور الأزهر الشريف، والأزهر يصرف على 10 آلاف معهد أزهري، و95 % من هؤلاء الطلبة، لن يدخلوا إلى التخصصات الشرعية، ولكن سيتوجهون للتخصصات المدنية العلمية والأدبية، مشيرًا إلى أنه قل الاهتمام بالعلوم الشرعية في الأزهر.



فيما قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، نفى لوكيل الأزهر، عباس شومان، باقتراحه دمج التعليم العام والأزهري.



ورد أبو حامد، قائلًا: "معالي الوزير قال صراحة تلك العبارة، وأن هناك توجه بدمج التعليم العام والأزهري، وذلك في مجلس النواب، وفي المؤتمر الصحفية".

