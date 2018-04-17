  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:02 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

بنزين

"البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

فريد الديب

فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

حسن البنا

90عامًا للنظام السري للإخوان (ملف)

سد النهضة

مصر لا ترغب في إعاقة بناء «سد النهضة»

أحمد موسى

«موسى»عن رواتب الوزراء:اشمعنى النهاردة بقى في فلوس

فيصل القاسم

بماذا رد العفاسي على فيصل القاسم؟

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

لهذه الأسباب امتحان الثانوية الجديدة غير قابل للتطبيق

بالفيديو..

خناقة بين معتز الدمرداش وضيفته على الهواء

فيديو

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

سبب غريب يمنع بيومي فؤاد من ضيافة معتز الدمرداش

#

شاهد.. مواجهة نارية بين فتاة والمتحرش بها

#

معتز الدمرداش يرقص على الهواء

#

الجمهور يتعاطف مع "حلا" بعد نزول دموعها على الهواء

نشبت مشادة بين الإعلامي معتز الدمرداش، والإعلامية دعاء عبدالسلام، ضيفته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، بسبب مُقترح إنشاء مجلس قومي للرجل.
وأكدت الإعلامية أن الرجل مظلوم في عدة أشياء، ويجب أن تتقبل الزوجة أمور زوجها ووالدته مهما كانت، ورد "الدمرداش"، قائلًا: "هو الراجل اشترى زوجته أو امتلكها".
وأضافت "عبدالسلام"، أن حسن تباعية المرأة لزوجها يعادل الجهاد في سبيل الله، وفقًا لحديث النبي، صلى الله عليه وسلم، ورد الإعلامي: "أنا مفهمش في الكلام ده، وكل إللي أعرفه إن مينفعش الزوج يسيطر على زوجته ويكسرها، وياريتك تتحلي بأخلاق النبي".
وانتقدت دعاء عبدالسلام، الإعلامي، قائلة: "حضرتك مش عارف كلام النبي، ودي كارثة"، ورد الأخير: "بتصدري حكم عليا ليه، حضرتك تجدي صعوبة شديدة في تقبل الرأي المختلف، ونصيحة مني ليكي أن تتقبلي الرأي المختلف".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أهداف محمد صلاح الـ 40 مع ليفربول
» بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسميم "سكريبال"
» خناقة بين معتز الدمرداش وضيفته على الهواء
» أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة
» «أبوتريكة» يترقب مصيره غدًا
» مشادة بين "أبوحامد" وأستاذ عقيدة لهذا السبب
» «العفاسي» لفيصل القاسم: أين إسلامك؟
» «صلاح» يتكفل بعلاج حارس الزمالك
» لماذا لم يرفع النواب رواتب الموظفين أسوة بالوزراء؟
» بالفيديو.. ضرب وسحل للحكام في مباراة العمال والكهرباء
» «صلاح» يفضل اللعب بجوار «ميسي»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر