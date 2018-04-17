» خناقة بين معتز الدمرداش وضيفته على الهواء

نشبت مشادة بين الإعلامي معتز الدمرداش، والإعلامية دعاء عبدالسلام، ضيفته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، بسبب مُقترح إنشاء مجلس قومي للرجل.



وأكدت الإعلامية أن الرجل مظلوم في عدة أشياء، ويجب أن تتقبل الزوجة أمور زوجها ووالدته مهما كانت، ورد "الدمرداش"، قائلًا: "هو الراجل اشترى زوجته أو امتلكها".