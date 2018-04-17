فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

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سعاد صالح والأطرش

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نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، حول إفطار لاعبي منتخب مصر في كأس العالم، وذلك في برنامج "رأي عام" على قناة "ten" مع عمرو عبد الحميد.
وأكدت "صالح" أن  "من أسباب التخفيف التي جعلها الله في العبادة هى المرض والسفر، والسفر لم يحدد عند الفقاء إلا بالمسافة، وهى ألا تقل عن 89 كيلو، وسواء السفر بطائرة أو قطار فإنه يطلق عليه مسافر، ومن حقه الإفطار".
فيما قال الأطرش، إن الصوم من المنح التي أعطها الله للأمة المحمدية، والنبي يقول قواعد الدين ثلاثة عليهم أسس، ومن ترك واحد منهم فهو كافر بها، حلال الدم، أي دمه حلال.
فيما قاطعته الدكتور سعاد صالح: "أي مرتد، ومعقولة رخص ربنا هنتركها"، فيما قال الأطرش: "أنتي اتكلمتي ولم أقاطعك ولو سمحت سيبيني اتكلم".
وتابع الأطرش: "الصيام سر بين العبد وربه، وفريضة شاقة على المؤمن، ويمارسها العبد من أجل الله، والله أعطى للصائم رخص من بينها المرض والسفر، والله يريد بنا اليسر وليس العسر، وهناك بعض الفقهاء قالوا إن المسافر الذي يباح له الصيام هو السفر الطاعة وليس المعصية".
وتابع: "مثل المسافر لطلب العلم أو المجاهد، أو طالع يحرر بيت المقدس، أو يشتغل، وهناك بعض الفقهاء أطلقوا مبدأ السفر بغض النظر عن كانت دابة أو طائرة".
وتساءل: "هل يجوز للاعب الكرة الإفطار في رمضان؟"، مضيفًا: "ليه منأجلش كأس العالم لبعض رمضان، وهيجلنا إية من كأس العالم يعني هنحرر بيت المقدس، والمسافر رايح ليه عشان يلعب كرة".
فيما رد عمرو عبد الحميد، قائلًا: "لاعب الكرة مهنة الآن، وأصبحت مصدر رزقه الوحيد"، ورد الأطرش: "ده رأيي، وأي حد من صاحب الأعمال الشاقة عليه أن يبطل عمله في رمضان ويصوم، ومحدش عارف هيلحق للسنة المقبلة ولا لأ".
فيما ردت سعاد صالح: "مع احترامي لتصريحات الشيخ عبد الحميد، والله أعطى الرخص للجميع"، ورد الاطرش: "لا خلاف على ذلك، والرخص الربانية مذكورة في القرآن، وأنا رفضي لإفطار لاعب الكرة، وكل عالم له رأيه". 

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