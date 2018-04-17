انقلاب سيارة على السكة الحديد بين الأقصر وأسوان

17 أبريل 2018 - 11:45 م

أجبر انقلاب سيارة نقل على شريط السكة الحديدية بين مدينتي ادفو واسنا، على توقف أحد قطارات الركاب، اليوم الثلاثاء، دون وقوع وفيات.

تعود القصة إلى اختلال عجلة القيادة الخاصة بسيارة ربع نقل أثناء عودتها من محافظة أسوان إلى الأقصر، وتتبع أحد شركات الأدوات الصحية، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات على شريط السكك الحديدية، أثناء قدوم أحد قطارات الركاب، ولكن لانتباه سائق القطار تمكن من إيقاف القطار قبل الاصطدام بالسيارة مما أدى إلى عدم حدوث أية وفيات.

من جانبهم قام ركاب القطار وأهالي المنطقة بالمساهمة في إخراج السيارة من شريط السكة الحديدية، وسحبها بواسطة سيارة تابعة لمطاحن مصر العليا بقيادة السائق إبراهيم السني.