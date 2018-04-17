» بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسميم "سكريبال"

17 أبريل 2018 - 11:56 م

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أن المادة المستخدمة في عملية تسميم العميل الروسي "سيرغي سكريبال" وابنته "يوليا" هي على شكل سائل.

جاء ذلك في بيان لوزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية، قالت فيه إنه تم العثور على نسبة عالية من مادة "نوفيتشوك" الكيميائية، ذات طابع عسكري، في منزل "سكريبال".

وأضاف البيان أن المادة، التي استخدم "كمية ضئيلة منها" في تسميم سكريبال وابنته هي على شكل سائل.

كما أعربت الوزارة عن المخاوف من أن تكون المادة قد لوثت 8 أماكن أخرى مر بها سكريبال وابنته يوم تعرضا للتسميم، بينها ملهى ومطعم ومراكز إسعاف وسيارة شرطة.

وأشار البيان إلى أن أعمال التخلص من آثار المادة تجري في 9 مناطق مختلفة ويشارك فيها نحو 200 موظف عسكري، متوقعاً أن تستغرق العملية عدة أشهر.

ويؤكد خبراء بريطانيون أن المادة المذكورة لا تزول مع مرور الزمن، وأنه ينبغي تنظيفها بشكل جيد.

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى"G7"، في بيان مشترك، روسيا إلى تقديم "إيضاحات" بخصوص قضية تسميم سكريبال وابنته يوليا.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو.

