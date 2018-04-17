  • الأربعاء 18 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:02 ص
بحث متقدم
مجلس النواب

حقيقة تطبيق زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بأثر رجعي

سعاد صالح والأطرش

فيديو.. خناقة بين سعاد صالح ورئيس لجنة الفتوى

بسنت فهمي

تعليق صادم من برلمانية بشأن زيادة مرتبات الوزراء

بنزين

"البترول" تكشف معلومة هامة عن زيادة أسعار الوقود

فريد الديب

فريد الديب» يترافع عن «جنينة» أمام المحكمة العسكرية

حسن البنا

90عامًا للنظام السري للإخوان (ملف)

سد النهضة

مصر لا ترغب في إعاقة بناء «سد النهضة»

أحمد موسى

«موسى»عن رواتب الوزراء:اشمعنى النهاردة بقى في فلوس

فيصل القاسم

بماذا رد العفاسي على فيصل القاسم؟

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

لهذه الأسباب امتحان الثانوية الجديدة غير قابل للتطبيق

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" ونظيره الصومالي

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

موسى يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس

#

قمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا غدًا

#

قمة مصرية - فلسطينية - أردنية عاجلة بالقاهرة

#

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "شكري" ونظيره الأمريكي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، على أهمية استمرار التنسيق والتشاور في مكافحة الإرهاب.
ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن السيسي تلقى اتصالًا من نظيره الصومالي تناول "آخر تطورات الأوضاع الداخلية في الصومال، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين".
وأعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين. مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
بدوره، أكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة الصومال. مؤكدًا حرص بلاده مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وترسيخ الأمن والاستقرار بالصومال.
ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلا، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اللعبة القذرة لتغطية جريمة بشار الأسد في دوما

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أهداف محمد صلاح الـ 40 مع ليفربول
» بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسميم "سكريبال"
» خناقة بين معتز الدمرداش وضيفته على الهواء
» أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة
» «أبوتريكة» يترقب مصيره غدًا
» مشادة بين "أبوحامد" وأستاذ عقيدة لهذا السبب
» «العفاسي» لفيصل القاسم: أين إسلامك؟
» «صلاح» يتكفل بعلاج حارس الزمالك
» لماذا لم يرفع النواب رواتب الموظفين أسوة بالوزراء؟
» بالفيديو.. ضرب وسحل للحكام في مباراة العمال والكهرباء
» «صلاح» يفضل اللعب بجوار «ميسي»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر